Анадырь, 28 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Приморье завершили курс вакцинации от коронавируса почти 240 тыс. взрослого населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Вакцинация

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Отмечается, что за июль темп вакцинации увеличился — в сутки прививаются 4−5 тыс. человек. К 1 сентября необходимо привить первым компонентом более 60% взрослого населения, около 900 тыс. человек.

На 28 июля первым компонентом привились 318 136 человек, завершили вакцинацию — 238 830 жителей Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае прививки от коронавируса получили около 1,5 млн человек, план вакцинации взрослого населения исполнен на 54%.