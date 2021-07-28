Джакарта, 28 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Индонезии скончались 433 медицинских работника за последние 19 дней, сообщает CNN Indonesia.

Sumbarprov.go.id Взятие анализа на коронавирус. Индонезия

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Согласно полученным данным, из-за пандемии коронавирусной инфекции в Индонезии умерли 1574 медработника. В частности, эпидемия унесла жизни 545 врачей, 503 медсестер, 296 акушерок, 47 фармацевтов, 46 стоматологов.

«Медицинские работники, погибшие в борьбе с COVID-19, — это не просто числа. У них есть истории и социальные связи в прошлом. Они также играют роль в нашей жизни сейчас и в будущем. Они останутся бессмертными», — заявили в организации Lapor COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Worldometer, Индонезия вышла на первое место в мире по суточной смертности от COVID-19.

Подробнее в материале:Индонезия вышла на первое место в мире по смертности от COVID-19