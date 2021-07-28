Вашингтон, 28 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов Соединенных Штатов по кибератакам, тогда как 80 запросов РФ остались без ответа. Об этом 28 июля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года — 35», — сказал он в интервью РИА Новости.

Вместе с тем Антонов уточнил, что российская сторона удовлетворила десять обращений из США в прошлом году и два в текущем. Всё это говорит о том, «что нашим странам есть над чем работать», резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема кибербезопасности поднималась на саммите Россия — США 16 июня 2021 году в Женеве. По окончании встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин дал пресс-конференцию иностранным и российским журналистам.

Отвечая на вопрос о хакерах и об обвинениях России в кибератаках, Путин напомнил, что «наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США». В этом списке Канада заняла второе, а Великобритания — пятое место.

Читайте также: Байден поговорил с Путиным о Сирии и кибератаках — Белый дом