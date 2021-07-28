Москва, 28 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России продлевают срок продаж путёвок в рамках действия туристического кешбэка до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

Tourism.gov.ru Догузова Зарина Валерьевна

«Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли», — сказала Догузова.

По её словам, у туристов есть «ещё целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень».

Догузова отметила, что всего за время действия программы туристического кешбэка с 2020 года ею воспользовались более двух миллионов человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей.

При этом, как отметила глава Ростуризма, туристам кешбэком вернулось 6,7 млрд рублей.