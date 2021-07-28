Москва, 28 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В России лимоны, имбирь и лаймы могут подешеветь еще на 10−15% по сравнению с теми ценами, что есть в настоящее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

ИА REGNUM Имбирь за 1981 рубль за килограмм в магазине «Апельсин», Республика Алтай, 07.04.2020

«В прошлом году, когда эпидемия была в разгаре, прошел слух, что лимоны, имбирь и чеснок полезны. Соответственно тогда эти продукты бешено подорожали. Сейчас эпидемия начинает рассасываться, и спрос начинает падать. Соответственно, вместе с ним падают и цены, — сказал Зубец. — И, кроме того, чеснок уже созрел. И свежий урожай чеснока будет сбивать цены на рынке. К тому же имбирь — это Таиланд и Юго-Восточная Азия, и там тоже должен появиться новый урожай. Так что проблем с этими товарами на рынке не будет. И стоимость будет стабилизироваться. И не исключено дальнейшее падение цен. Тем более что в 2020 году был не только ажиотажный спрос из-за самолечения, но и из-за того, что поставки были дезорганизованы. В условиях нормализации продовольственных рынков стоимость продовольственных товаров будет снижаться. И я думаю, что падение цен может составить 10−15% против нынешних уровней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ нет предпосылок для серьезного роста цен на чеснок, лимоны и лаймы.