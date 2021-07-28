Уфа, 28 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. 192 млн рублей намерены направить на строительство 60 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для небольших населенных пунктов в Башкирии. Об этом 28 июля сообщает РБК Уфа.

Adm44.ru ФАП

Модульные ФАПы будут устанавливать в населенных пунктах, в которых проживает от 100 до 800 человек. При этом оборудование должно быть серийным и выпущенным не ранее 2020 года. В здании ФАПа, площадь которого должна быть не менее 63 кв. метров, должен быть оборудован тамбур, зона для ожидания, приемный, смотровой и процедурный кабинеты, а также помещения для хранения лекарств, уборочного инвентаря, а также помещения для персонала с раздевалкой и санузел.

Сообщается, что в Башкирии в 2021 году намерены построить 61 ФАП. Эти здания поставляются в рамках реализации республиканской программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Башкирии на 2021−2025 годы».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2020 году в Башкирии были построены 120 ФАПов.