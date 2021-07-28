Екатеринбург, 28 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Здание Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург) раскрасил художник из Аргентины Элин Чали. Об этом сообщили организаторы фестиваля «Стенограффия».

«Стенограффия» Рисунок на стене УрГЭУ

На одной из стен вуза появился абстрактный рисунок площадью 400 кв.м. «Абстракция не дает заранее подготовленных ответов, тебе нужно додуматься», — заявил автор работы.

По мнению Чали, благодаря уличному искусству ему удаётся доказать следующий тезис — «жизнь в городе больше, чем повседневная дорога с работы домой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали арт-объект на тему таяния ледников.