Женева, Швейцария, 28 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. За прошедшие семь дней смертность от COVID-19 и связанных с ним последствий возросла в мире более чем на 20%. Об этом 28 июля говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, за последнюю неделю «резко возросло количество летальных исходов» от нового заболевания, когда от него умерли более чем 69 тыс. человек, что на 21% больше, чем неделей ранее (56 тыс.). При этом суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4 154 660.

«Общее число новых случаев заболевания превысило на прошлой неделе (с 19 по 25 июля) 3,8 млн, что на 8% больше по сравнению с предыдущей неделей», — также говорится в бюллетене.

При этом добавляется, что в результате этого по состоянию на 25 июля в мире насчитывалось 193 657 729 носителей коронавируса за все время пандемии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ сообщили, что в период с 20 по 27 июля количество стран, где циркулирует штамм коронавируса «Дельта», который, по мнению ученых, отличается повышенной заразностью, увеличилось со 124 до 132.