Тбилиси, 28 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 40 553 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3141 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 28 июля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 410 830 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 377 597 победили инфекцию, в том числе 1509 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5751 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5256 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1798.

Днём ранее в Грузии в ходе 42 235 исследований выявили 3666 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1335 человек.

Стоит отметить, что, согласно данным минздрава Грузии, в стране выявили новую мутацию «индийского» штамма коронавируса — «Дельта плюс».