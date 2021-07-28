Оренбург, 28 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области обсудило изменения в областной бюджет на 2021 год. Планируется, что с учетом новых поступлений из федерального бюджета и средств, поступающих в областную казну за счет стабилизации финансовой ситуации в регионе по сравнению с прошлым годом, доходы бюджета Оренбуржья увеличатся на 10,157 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Андрей Грук ИА Красная Весна Бюджет

В документе учтены все поручения губернатора по реализации важных проектов в основных сферах жизни региона: предлагается 2 млрд 607 млн рублей направить на строительство нового инфекционного госпиталя на 186 мест в Оренбургском районе и приобретение нового медоборудования. На 213 млн рублей увеличиваются расходы на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на 168 млн — расходы на функционирование, ремонт и обновление учреждений культуры (областная филармония, музей Ростроповича, комплекс «Салют, Победа»), на 550 млн рублей возрастают расходы на госстандарт дошкольного образования — по итогам года у педагогов вырастет заработная плата на 13%.

«На ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет объём средств увеличится на 1 млрд 756 млн рублей — это позволит на 100% закрыть потребность этого года, — отметил губернатор Денис Паслер. — На 9 млрд 400 млн рублей уменьшается верхний предел государственного долга и на 179 млн рублей — расходы на его обслуживание. Выделяем деньги на приобретение здания для детского сада по улице Рокоссовского в Оренбурге, предусматриваются 118 млн рублей для замены в многоквартирных домах лифтов. И ещё целый ряд глобальных задач учтён в проекте, который нам предстоит вынести на рассмотрение Законодательного собрания области».

Кроме того, в документе заложено 65 млн рублей на приобретение здания для архива, 18 млн — на ликвидацию несанкционированных свалок. На 30 млн рублей увеличиваются средства на обеспечение софинансирования строительства школ в Южном микрорайоне города Оренбурга и поселке Подгородняя Покровка Оренбургского района.

На реализацию новых инвестиционных проектов в рамках условий реструктуризации федеральных бюджетных кредитов на 2022 год планируют выделить 909 млн рублей и на 2023 год — 1 млрд 192 млн рублей.

Принятый на заседании правительства законопроект далее предстоит рассмотреть депутатам областного парламента.