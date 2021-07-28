Москва, 28 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Самые важные технические изобретения последних десятилетий, по мнению жителей России, — это различные гаджеты: смартфоны, ноутбуки, планшеты и т. д. (8%), приводит данные ВЦИОМ.

Mike MacKenzie Интернет

Также среди важных технических изобретений граждане назвали военную технику (7%), интернет (7%) и изобретения в космической сфере (4%). Затруднились ответить 56% опрошенных.

Используют интернет с разной периодичностью 86%. Пользуются мобильным интернетом 40%, проводным — 25%, и тем, и другим — 33%. Мобильный интернет чаще распространен в селах (56%) и городах до 100 тыс. (45%).

Опрос по телефону проведен 9 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым главным изобретением XX века большинство жителей России (61%) назвали интернет.

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