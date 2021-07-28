Пенза, 28 июля, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Пензе с открытием новых прививочных пунктов наращивают темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медсестры в прививочном кабинете

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По состоянию на 27 июля в областном центре первым компонентом антиковидной вакцины привились 108 318 человек, что составляет 42% от плана. Полный курс иммунизации прошли 79 176 пензенцев.

В Пензе на базе ГБУЗ «Городская поликлиника» развернуто 20 пунктов вакцинации. Еще пять пунктов организовано в негосударственных медицинских учреждениях, семь площадок вакцинации открыли в торговых центрах.

ИА REGNUM напоминает, дополнительная площадка по вакцинации от новой коронавирусной инфекции открылась в Пензе. Прививочный пункт развернули в торговом центре «Весна», где можно пройти вакцинацию ежедневно с 10:00 до 18:00.

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