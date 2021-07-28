Ереван, , 11:02 — REGNUM Ответственность за дальнейшее обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. С таким заявлением 28 июля выступило министерство иностранных дел Армении.

Граница Армении

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В ведомстве напомнили, что рано утром 28 июля подразделения ВС Азербайджана предприняли наступление на армянские позиции в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, в результате чего развернулись локальные бои, в результате которых с обеих сторон есть жертвы.

«Примечательно, что азербайджанская сторона идёт на преднамеренное обострение ситуации в условиях, когда продолжается незаконное нахождение азербайджанских вооружённых сил на суверенной территории Республики Армения, а руководство Азербайджана обосновывает подобные действия предъявлением территориальных и исторических претензий к Армении», — говорится в заявлении на сайте МИД Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ответ на применение Азербайджаном силы против территориальной целостности Армении, Ереван использует весь свой военно-политический инструментарий в соответствии с международным правом.

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«Строго осуждаем военные действия азербайджанской стороны, направленные против мира и безопасности в регионе, — подчеркнули в МИД. — Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана призвали военно-политическое руководство Армении «воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран с целью военной авантюры и цивилизованно начать переговоры по делимитации государственной границы».

В ведомстве также возложили ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе на военно-политическое руководство Армении.