Москва, 28 июля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Издание Forbes составило список из 50-ти самых успешных российских звёзд. Рейтинг доступен на сайте журнала с 28 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Во время создания списка издание учитывало два фактора — доход звезды и её популярность (упоминания в СМИ и интернете). Таким образом, рейтинг самых успешных звёзд России возглавил боец Хабиб Нурмагомедов (доход $12 млн). Второе и третье место досталось Алишеру Моргенштерну ($7,4 млн) и Ольге Бузовой ($3,3 млн).

Добавим, что в список помимо звёзд спорта и шоу-бизнеса также вошли и блогеры. Среди них Настя Ивлеева (18 место), Юрий Дудь (25 место), Даня Милохин (42 место) и Wylsacom (47 место).