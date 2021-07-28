Женева, Швейцария, 28 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Российско-американские консультации по стратегической стабильности начались в Женеве, сообщает 28 июля дипломатический источник.

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«Встреча началась», — сказал дипломат ТАСС.

Очередной раунд консультаций России и США — первый по теме стратстабильности в 2021 году. Руководит российской делегацией заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американской — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Как сообщало ИА REGNUM, посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил о готовности российской стороны обсуждать с США любые вопросы, связанные с контролем над вооружениями.

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