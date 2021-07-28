Киев, , 11:21 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), поскольку не может дышать самостоятельно. Об этом сообщил телеканал «1+1».

Леонид Кравчук Leonid-kravchuk.com.ua

Журналисты отметили, что врачи не комментируют состояние здоровья Кравчука, поскольку им запретили это делать родственники политика.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь политика Оксана Сибирцева рассказала, что Кравчук перенёс операцию на сердце и почти месяц находится в реанимации.

Состояние его здоровья пока не улучшается.

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