Улан-Удэ, 28 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Бурятии промышленное производство в первом полугодии 2021 года выросло на 8,1% по сравнению с январём-июнем 2020 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

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Позитивную динамику продемонстрировали отрасли водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов, а также обрабатывающие производства, которые выросли на 40,3% и 31,3% соответственно. В частности, производство резиновых и пластмассовых изделий увеличилось более чем вдвое, готовых металлических изделий — на 87%, обработка вторсырья — на 72,8%.

«По добыче полезных ископаемых и обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха показатели января — июня 2021 года ниже соответствующего уровня прошлого года на 16,3% и 5,2% соответственно», — добавили в службе статистики.