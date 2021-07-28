Камышин, Волгоградская область, 28 июля, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Девятимесячный мальчик утонул во время купания в ванне в одном из домов Камышина Волгоградской области. В причинении смерти по неосторожности подозревается его 20-летняя мать, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, днём 25 июля женщина ненадолго отвлеклась и оставила сына одного в ванной. Вернувшись, она обнаружила ребёнка без сознания. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик захлебнулся и умер от закрытия дыхательных путей водой.

В отношении матери возбуждено уголовное дело.