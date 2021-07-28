Токио, 28 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Энтузиаст по имени Лэнс Макдональд смог добавить в игру Bloodborne контент, вырезанный из релизной версии проекта. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Videogame Photography Bloodborne

Речь идёт о двери, которая соединяет Центральный Ярнам и место сражения с боссом Церковное Чудовище. В Bloodborne она по умолчанию закрыта, однако Макдональду удалось вновь получить к ней доступ. Он обещает опубликовать свою модификацию в свободном доступе «в ближайшее время».

Напомним, что Bloodborne — это ролевой экшен от японской компании From Software. Игра известна своей высокой сложностью и запоминающимся визуальным стилем.