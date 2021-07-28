Берлин, 28 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель BMW провел испытания в Германии рестайлингового кроссовера X5 M с брутальным дизайном. Снимки с автомобилем размещены на сайте Carscoops.

Carscoops BMW X5 M

Несмотря на камуфляжную плёнку, можно разглядеть, что лицевая часть тестовой модели оснащена двумя большими радиаторными решётками и двумя воздухозаборниками.

Кроме того, модель укомплектована временными фонарями с затемненными линзами. Очевидно, что в серийной модели их поменяют.

Внутри модели основным изменением будет появление цифровой «приборки» и информационно-развлекательного комплекса с дисплеем, как у электрокара iX.

Под капотом рестайлингового автомобиля появится турбированный 4,4-литровый V8 мощностью 600 л. с. (750 Нм).

Ранее компания BMW представила в РФ новые кроссоверы X5 и X6 под названием Edition Black Vermilion. Тираж моделей ограничен 50 единицами. Отличительная черта лимитированной версии — сочетание красного и черного оттенков в дизайне авто.

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