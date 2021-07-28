Пермь, 28 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Пермский край поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцина против коронавирусной инфекции

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Регион получил 13 268 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Препарат рекомендуется к применению гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, ранее переболевшим COVID-19, а также для ревакцинации. Напомним, специалисты рекомендуют через погода после перенесенной коронавирусной инфекции делать прививку.

Кроме того, Прикамье получило очередную партию (2 340 доз) двухкомпонентной вакцины «КовиВак».

По данным краевого минздрава, с начала 2021 года первым компонентом привиты 493,3 тыс. жителей. Полностью прошли курс вакцинации 351,2 тыс. пермяков. В Пермском крае планируется вакцинировать 1 млн 198 тыс. человек.