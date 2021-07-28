Калуга, 28 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В пятый соревновательный день на Олимпиаде в Токио состоялся финал по плаванию эстафеты 4×200 метров вольным стилем. Второе место завоевала команда российских пловцов — Иван Гирев, Мартин Малютин, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Награду получит и спортсмен из калужского Обнинска Михаил Вековищев. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Скрин иллюстрации страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Серебряный призёр Олимпиады в Токио по плаванию Михаил Вековищев

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Вековищев выступал в предварительном заплыве и будет награждён серебряной медалью Олимпийских игр. Эта первая медаль, завоёванная в Токио калужскими спортсменами в составе олимпийской сборной России.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальных сетях поздравил олимпийского чемпиона Михаила Вековищева и его тренера Сергея Загацкого с заслуженной наградой.