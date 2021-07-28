Соледар, ДНР, 28 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 20 единиц боеприпасов по территории республики. Об этом сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Война в Донбассе. 2015

Так, на донецком и мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты АГС.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Весёлое и Саханка», — сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что украинская сторона проигнорировала запросы на прекращения огня.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в СЦКК.

Напомним, утром 28 июля боевики ВСУ открыли миномётный огонь по трём населённым пунктам на территории ДНР.