За сутки ВСУ дважды обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 28 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 20 единиц боеприпасов по территории республики. Об этом сообщили 28 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Война в Донбассе. 2015
Так, на донецком и мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм, а также применили гранатомёты АГС.
«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Весёлое и Саханка», — сказано в сообщении.
В представительстве отметили, что украинская сторона проигнорировала запросы на прекращения огня.
«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в СЦКК.
Напомним, утром 28 июля боевики ВСУ открыли миномётный огонь по трём населённым пунктам на территории ДНР.