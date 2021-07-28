Москва, , 10:48 — REGNUM Россия и Таджикистан должны совместно работать для нейтрализации угроз с территории Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Шойгу, поспешный вывод из Афганистана иностранных войск «спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов».

«Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведётся», — заявил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что в связи с угрозами, которые связаны с выводом войск США и контингентов Североатлантического альянса (НАТО) из Афганистана, Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс совместных военных учений.

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