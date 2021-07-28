Ульяновск, 28 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Карсунском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы одного из банков. Её обвинили в мошенничестве на 1 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела является бывший операционист дополнительного офиса одного из банковских филиалов. Следствие полагает, что она использовала утилизированные банковские карты, похищая средства вкладчиков.

По оценке правоохранителей, с января 2018 года по декабрь 2019 года был причинён ущерб 40 клиентам банка на сумму около 1 млн рублей.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю начальника одной из исправительных колоний, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями и мошенничество.

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