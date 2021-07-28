Уфа, , 10:52 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Госпиталь «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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«Согласно новой редакции документа, отменяется требование о посещении заведений общепита, театров, кинозалов, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов, санаторно-курортных организаций, а также заселении в студенческие общежития, совершении междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде «Орлан» только при наличии справки (сертификата) о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что при посещении ночных клубов и музеев, а также при проведении спортивных массовых мероприятий в закрытых помещениях требование о наличии справки о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус сохраняется.

«С 3 августа 2021 года при плановой госпитализации в медицинские организации, жителям рекомендовано предоставлять сведения о вакцинации против COVID-19», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что массовые мероприятия (исключение составляют мероприятия, проводимые в организациях образования и культуры) с числом участников свыше 500 человек можно проводить при согласовании главного государственного санитарного врача Башкирии в соответствии с постановлением Главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18 для проведения массовых мероприятий.

«Указанное постановление также распространяется на проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги сезона 2021−2022 годов, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других официальных соревнований и спортивных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.