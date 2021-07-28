Симферополь, 28 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. О стабилизации заболеваемости ковидом на территории Крыма говорить пока нельзя. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сказала на заседании оперштаба региона глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным Пеньковской, впервые за девять недель уровень заболеваемости ковидом в Крыму за минувшую неделю соответствует уровню заболеваемости предыдущей недели. При этом ситуация, подчеркнула Пеньковская, неустойчива, может измениться в любой момент как в лучшую, так и в худшую сторону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пеньковская заявила о том, что август станет самым сложным месяцем с точки зрения эпидемиологической обстановки для Крыма.