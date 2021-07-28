Москва, 28 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Технологии компьютерного зрения применяются в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), например, для разработки авиационного двигателя ПД-8. Об этом сообщил 28 июля директор по производству корпорации Валерий Теплов.

Искусственный интеллект

«В этом отношении уже запущена пара проектов, например контроль цифровым зрением на одном из участков в Рыбинске», — сказал топ-менеджер ОДК, входящей в госкорпорацию «Ростех».

Теплов уточнил, что цифровое зрение используется для контроля лопаток в авиадвигателе ПД-8. Искусственный интеллект будет принимать ряд решений.

Благодаря цифровым технологиям, производство двигателя ПД-8 ускорится вдвое. На разработку этого двигателя отведено пять лет, тогда как ПД-14 создавали в два раза дольше. Разработка советских двигателей занимала в три-четыре раза больше времени.

Двигатель ПД-8 в ОДК разрабатывают для региональных самолетов, например, для SSJ-New. Предполагается, что это будет семейство современных газотурбинных двигателей, удельный расход топлива для которых можно будет уменьшать, а стоимость жизненного цикла делать дешевле.

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