Джакарта, 28 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Индонезии подтвердили второе за сутки извержение вулкана Иль Левотолок, сообщает CNN Indonesia.

flydime Извержение вулкана. Индонезия

Первое извержение произошло 28 июля в 00:24, а второе — в 07:22 по местному времени. Вулкан выбросил в небо столб дыма высотой 1000 метров.

Выброс вулканического материала привел к лесным пожарам у вершины горы.

Жителей призвали сохранять спокойствие и не приближаться к вулкану в радиусе 3 км.

Напомним, последнее извержение вулкана Иль Левотолок произошло 29 ноября 2020 года. Тогда более 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.