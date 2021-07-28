Богота, 28 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В результате крушения учебного самолета Cessna 152, который находится в собственности полиции, на западе Колумбии, один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом 28 июля сообщает колумбийское издание Semana.com.

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Отмечается, что авария произошла во время взлета самолета, и в результате нее погиб инструктор. В то же время, уточняется, что обучаемый с травмами, включая черепно-мозговую, был доставлен в медучреждение.

Кроме этого, указывается, что по факту этой аварии возбуждено уголовное дело, на месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля четыре человека погибли в результате падения легкомоторного самолёта в городе Траки (штат Калифорния, США).