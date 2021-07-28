Тбилиси, , 10:50 — REGNUM В Грузии сотрудники Налоговой инспекции пришли с проверкой в рекламную компанию, которая тесно сотрудничает с оппозиционным телеканалом «Мтавари архи». Об этом генеральный директор канала Ника Гварамия 27 июля сообщил журналистам.

Ника Гварамия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Налоговая инспекция вошла в наш «Дом продаж». Похоже, что прийти на телевидение они не посмели, но приход в «Дом продаж» аналогичен приходу на телевидение, так как там все наши доходы. Если там что-то опечатают, то мы лишимся дохода», — сказал Гварамия.

По его мнению, власти перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны пройти в октябре, якобы решили надавить на оппозиционные СМИ. Глава телеканала также напомнил, что ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе публично заявил о своих подозрениях, что оппозиционные телеканалы якобы участвуют в отмывании незаконных доходов.

В пресс-службе Службы доходов минфина Грузии опровергли обвинения Гварамии. В ведомстве отметили, что проверяют только деятельность «Дома продаж», а не телеканала. Там также сообщили, что это агентство сотрудничает со многими компаниями.

В Службе доходов подчеркнули, что проверка является плановой и ведётся дистанционно, а в здание агентства налоговые инспекторы не заходили.

Напомним, телеканал «Мтавари архи» открыто поддерживает самую крупную в Грузии оппозиционную партию «Единое национальное движение» и её неформального лидера, бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.