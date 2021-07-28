Чемальский район, Алтай, 28 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Республике Алтай вынесен приговор жителю Новокузнецка, которого обвиняли в сбыте наркотиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, преступление произошло 15 лет назад, 29 июля 2006 года.

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По данным ведомства, обвиняемый продал наркотическое вещество свидетелю Е. и и оперативнику в районе турбазы «Синий плёс», рядом с селом Чемал.

«Виновный длительное время находился в розыске, в связи с чем, уголовное дело было рассмотрено судом лишь в текущем году», — отметили в прокуратуре.

В апреле 2021 года Чемальский районный суд приговор обвиняемого к лишению свободы на 6 лет в колонии строгого режима. Защита подала апелляцию, однакоСудебной коллегией Верховного суда республики 22 июля оставлен без изменения и вступил в силу.