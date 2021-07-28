Владивосток, , 11:38 — REGNUM На 28 июля в избирательную комиссию Приморья от кандидатов в депутаты Госдумы РФ поступило 31 заявление на регистрацию для участия в выборах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кандидат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Пока зарегистрировали только четверых кандидатов.

До 9 августа продолжается приём документов от кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморья. От одномандатных округов выдвинулось уже 103 кандидата, в составе списков от шести избирательных объединений — 115 кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на выборах в сентябре 2021 года в течении трёх дней на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.