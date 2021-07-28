Душанбе, 28 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В России следят за происходящим на границе Таджикистана с другими государствами. Об этом журналистам заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Конечно, мы не оставляем без внимания все происходящие на границе события и попытки перемещения боевиков на территорию Таджикистана. Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику — члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана», — сказал Шойгу.

По его словам, указанная база «для того тут и существует», чтобы «сохранять стабильность и спокойствие» на территории Таджикистана.

Шойгу подчеркнул, что специалисты фиксируют активные перемещения боевиков на территорию Афганистана из разных стран, включая Сирию и Ливию.