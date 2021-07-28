Белвью, США, 28 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Масштабное сюжетное расширение End of Dragons для игры Guild Wars 2 получило дату релиза. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Цитата из к/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» реж Питер Джексон. 2013. США, Новая Зеландия Дракон

Со слов представителей студии ArenaNet, релиз End of Dragons состоится в феврале 2022 года. Изначально дополнение должно было выйти в конце 2021 года, но разработчикам пришлось сдвинуть сроки из-за пандемии коронавируса.

Guild Wars 2 — это массовая многопользовательская ролевая игра, релиз которой состоялся в 2012 году. В 2015 году базовая версия проекта (без дополнений) стала бесплатной для всех геймеров.