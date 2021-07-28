Красноярск, 28 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту нападения медведя на группу туристов. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ИА Красная Весна Медведь

Инцидент произошёл на территории природного парка «Ергаки». По предварительным данным, в парк приехала группа туристов из Москвы — четыре человека. Они выдвинулись по одному из маршрутов горного массива парка.

Туристы остановились на ночлег в районе девяти озер хребта Араданский. Рано утром 27 июля при сборе палаточного лагеря на одного из туристов напал медведь. Другим участникам группы удалось убежать. Спасшиеся сообщили о произошедшем через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС.

На место происшествия направились следователи, егеря, спасатели. Вылету вертолёта мешают сложные погодные условия в зоне происшествия. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

СК в рамках проверки даст оценку действиям ответственных лиц дирекции природного парка «Ергаки».

Как сообщало ИА REGNUM, медведь буквально растерзал туриста из Москвы, приехавшего в Красноярский край.

Читайте также: В красноярском парке «Ергаки» медведь убил туриста

Это уже не первый трагический случай в регионе. В июне 2021 года агрессивный медведь в «Ергаках» убил подростка.