ВСУ обстреляли из миномётов три посёлка в ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 28 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Утром 28 июля украинские формирования выпустили 23 мины калибра 120 мм в направлении трёх населённых пунктов на территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс. Руины
По данным СЦКК, огонь вёлся по селу Весёлое на окраине Донецка, посёлку Зайцево на севере Горловки и по селу Ленинское на юге ДНР.
Помимо миномётов боевики ВСУ применили гранатомёты АГС.
В СЦКК отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удаётся, поскольку украинская сторона отрицает факт нарушения перемирия.
«Подразделения Народной милиции работают на подавление огневых точек противника», — написал в своём телеграм-канале представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник.
По данным СЦКК, за сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.