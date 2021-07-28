Соледар, ДНР, 28 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Утром 28 июля украинские формирования выпустили 23 мины калибра 120 мм в направлении трёх населённых пунктов на территории ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс. Руины

По данным СЦКК, огонь вёлся по селу Весёлое на окраине Донецка, посёлку Зайцево на севере Горловки и по селу Ленинское на юге ДНР.

Помимо миномётов боевики ВСУ применили гранатомёты АГС.

В СЦКК отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удаётся, поскольку украинская сторона отрицает факт нарушения перемирия.

«Подразделения Народной милиции работают на подавление огневых точек противника», — написал в своём телеграм-канале представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник.

По данным СЦКК, за сутки ВСУ пять раз обстреляли территорию ЛНР из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.