Чебоксары, 28 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии определили размер бюджетных расходов на грантовую поддержку предприятий и порядок их предоставления. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 28 июля, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Предприятие

Данным решением утверждается порядок предоставления грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства. Государственная поддержка будет оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предприятий. Соответствующие сведения вносятся в реестр Федеральной налоговой службой с 10 июля по 10 декабря 2021 года.

По итогам проведения конкурсного отбора будет сформирован рейтинг социальных проектов. Социальные предприятия, проекты которых получат высокую итоговую оценку, смогут претендовать на грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей при условии софинансирования в размере не менее 50% от стоимости проекта. В республиканском бюджете Чувашии на 2021 год на эти цели предусмотрено 3 701, 8 тыс. рублей.

Заместитель министра экономики Чувашии Денис Спирин подчеркнул, что данная мера государственной поддержки вводится в республике впервые и направлена на развитие института социального предпринимательства, расширение спектра соцуслуг и трудоустройство отдельных категорий граждан.

По данным замминистра, в настоящее время подано 28 заявок для включения в реестр в качестве социального предприятия, в том числе большая часть — это предприятия, которые оказывают медицинские, образовательные, спортивно-оздоровительные услуги.