Социальные предприниматели в Чувашии впервые получат гранты
Чебоксары, 28 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Чувашии определили размер бюджетных расходов на грантовую поддержку предприятий и порядок их предоставления. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 28 июля, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данным решением утверждается порядок предоставления грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства. Государственная поддержка будет оказываться субъектам малого и среднего предпринимательства, включённым в реестр социальных предприятий. Соответствующие сведения вносятся в реестр Федеральной налоговой службой с 10 июля по 10 декабря 2021 года.
По итогам проведения конкурсного отбора будет сформирован рейтинг социальных проектов. Социальные предприятия, проекты которых получат высокую итоговую оценку, смогут претендовать на грант в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей при условии софинансирования в размере не менее 50% от стоимости проекта. В республиканском бюджете Чувашии на 2021 год на эти цели предусмотрено 3 701, 8 тыс. рублей.
Заместитель министра экономики Чувашии Денис Спирин подчеркнул, что данная мера государственной поддержки вводится в республике впервые и направлена на развитие института социального предпринимательства, расширение спектра соцуслуг и трудоустройство отдельных категорий граждан.
По данным замминистра, в настоящее время подано 28 заявок для включения в реестр в качестве социального предприятия, в том числе большая часть — это предприятия, которые оказывают медицинские, образовательные, спортивно-оздоровительные услуги.