Минск, 28 июля 2021, 10:37 — REGNUM Власти Белоруссии рассчитывают, что Соединенные Штаты будут принимать решения по санкциям на основе разговора с официальным Минском, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Europarl.europa.eu
«Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, «нужно выслушивать обе стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Тихановская ожидает введения США секторальных санкций против Минска по результатам своих переговоров с представителями администрации Белого дома.

Тихановская пояснила, что в ходе таких встреч сложно получить конкретные обещания, но она надеется на реакцию США и ввод секторальных санкций в отношении Белоруссии в самое ближайшее время.

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