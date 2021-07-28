Минск, 28 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Власти Белоруссии рассчитывают, что Соединенные Штаты будут принимать решения по санкциям на основе разговора с официальным Минском, а не с лидером оппозиции Светланой Тихановской. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Europarl.europa.eu Светлана Тихановская

«Мы надеемся на то, что Вашингтон будет принимать такие решения взвешенно, на основе разговора, в первую очередь с представителями официального Минска. Я очень надеюсь на то, что здравый смысл все-таки возобладает», — сказал он РИА Новости.

Он уточнил, что для того чтобы принимать какие-то серьезные решения, которые повлияют на двусторонние отношения радикальным образом, «нужно выслушивать обе стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, Тихановская ожидает введения США секторальных санкций против Минска по результатам своих переговоров с представителями администрации Белого дома.

Тихановская пояснила, что в ходе таких встреч сложно получить конкретные обещания, но она надеется на реакцию США и ввод секторальных санкций в отношении Белоруссии в самое ближайшее время.

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