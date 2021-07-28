Веллингтон, 28 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии намерены менее чем за десять лет полностью ликвидировать гепатит С на территории страны. Об этом во Всемирный день борьбы с гепатитом, который отмечается в мире 28 июля, сообщила заместитель министра здравоохранения Новой Зеландии Айша Верралл, пишет газета The New Zealand Herald.

Ramstein.af.mil Вакцина от гепатита

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Согласно разработанному министерством здравоохранения страны национальному плану действий, ликвидировать это вирусное заболевание в Новой Зеландии планируется к 2030 году. С этой целью в стране будет усилена работа по выявлению, тестированию и лечению инфицированных граждан, а также будут предприняты шаги для информирования населения об этой болезни и новых методах терапии. Также планом предполагается расширение программы распространения бесплатных одноразовых шприцев и игл для людей, употребляющих наркотики, и создание национального электронного реестра пациентов с гепатитом С.

Как уточнила Верралл, реализация национального плана действий обойдётся в 2,2 миллиона долларов помимо 7 миллионов долларов, которые уже тратятся ежегодно на программу обмена игл, тестирование и лечение гепатита С.

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«Нам нужно убедиться, что мы найдём всех, кто подвержен риску или болен гепатитом С, предложим им пройти тест и вылечиться», — подчеркнула замминистра здравоохранения.

Она также добавила, что в Новой Зеландии гепатитом С болеют около 45 тысяч жителей, «но только около половины знают, что он у них есть». По её словам, многие из тех, кто болен гепатитом С, принадлежат к маргинальным слоям общества, они сталкиваются со значительными препятствиями во время лечения и с социальной стигматизацией.

Напомним, по даннымВОЗ, гепатитом B или C в мире инфицировано 325 миллионов человек, ежегодно эта болезнь уносит жизни 1,1 миллиона человек.