В АСИ могут провести кадровый конкурс на руководящие позиции агентства
Москва, 28 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян предложил провести всероссийский конкурс среди предпринимателей на руководящие позиции в агентстве. Об этом в интервью «Комсомольской правде» Артем Аветисян рассказал накануне 10-летнего юбилея АСИ.
На вопрос журналиста «Какими вы видите следующие 10 лет в АСИ? Не пришло ли время поменять команду?» он ответил: «Я считаю АСИ очень успешным проектом, и уникальный формат работы Агентства я бы сохранил. Это когда предприниматели во главе Агентства выстраивают мост между бизнесом и властью. Но для динамичного развития агентству, безусловно, нужна свежая кровь. Я бы вообще провёл новый всероссийский конкурс среди предпринимателей на руководящие позиции в Агентство, как это было сделано тогда, на момент его создания».
Вместе с тем он пояснил, что такие решения может принимать только Наблюдательный совет Агентства.