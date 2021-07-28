Москва, 28 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян предложил провести всероссийский конкурс среди предпринимателей на руководящие позиции в агентстве. Об этом в интервью «Комсомольской правде» Артем Аветисян рассказал накануне 10-летнего юбилея АСИ.

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На вопрос журналиста «Какими вы видите следующие 10 лет в АСИ? Не пришло ли время поменять команду?» он ответил: «Я считаю АСИ очень успешным проектом, и уникальный формат работы Агентства я бы сохранил. Это когда предприниматели во главе Агентства выстраивают мост между бизнесом и властью. Но для динамичного развития агентству, безусловно, нужна свежая кровь. Я бы вообще провёл новый всероссийский конкурс среди предпринимателей на руководящие позиции в Агентство, как это было сделано тогда, на момент его создания».

Вместе с тем он пояснил, что такие решения может принимать только Наблюдательный совет Агентства.

«Мое личное мнение, что такой отбор необходимо проводить периодически, но точно не реже, чем раз в 10 лет, так как обновление команды для таких проектов как АСИ всегда только в плюс. Это новые идеи, задачи, инициативы, вызовы. Ведь АСИ всегда выступало определенным социальным лифтом. Многие на его площадке построили себе успешную карьеру. Например, Андрей Никитин был назначен губернатором Новгородской области, Дмитрий Волков стал заместителем министра строительства РФ. И многие другие предприниматели, которые прошли первый открытый отбор и вошли в состав Экспертного совета АСИ», — сказал он.