Оренбург, 28 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Оренбургской области сносят плавательный бассейн. Недостроенному зданию уже 30 лет, и оно представляет опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Снос

Долгострой расположен на территории аграрного техникума. Решение о сносе суд принял по иску прокурора.

«Здание заброшенного недостроя находится в аварийном состоянии с визуальными признаками обрушения, которое может служить укрытием для совершения терактов. Более того, повышенная опасность вышеуказанного аварийного здания создается ее территориальным расположением, а именно ежедневно вдоль здания проходят студенты из учебного корпуса до общежития, что может повлечь их травмирование и гибель», — отметили в службе судебных приставов.

В рамках исполнительного производства приставы проинформировали ответчика по делу о последствиях игнорирования судебного решения. Должник оперативно заключил договор на выполнение услуг по сносу со специализированной организацией, которая незамедлительно приступила к работе. Значительная часть опасного объекта уже ликвидирована. В УФФСП по Оренбуржью заявили, что осуществляют ежедневый контроль за сносом.