Токио, 28 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В ролевом экшене Monster Hunter Rise пройдёт событие-кроссовер с игрой Okami. Трейлер необычного ивента был опубликован на YouTube-канале японской компании Capcom.

Иван Шилов ИА REGNUM Monster Hinter Rise

Событие добавит в Monster Hunter Rise костюм волчицы Аматэрасу (главная героиня Okami), который можно будет одеть на пса Паламута. Старт ивента ожидается уже 30 июля 2021 года.

Напомним, что Okami — это приключенческая игра от Capcom, в которой геймеры управляют японской богиней солнца Аматэрасу. Одной из главных особенностей проекта является необходимость рисовать кистью различные символы для решения головоломок.