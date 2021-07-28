28 июля 2021 | Время чтения 8 мин

Месяц остаётся до начала совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021». Подготовка к ним вступила в активную фазу, что естественным образом вызывает повышенный интерес соседей из НАТО. Манёвры же на уровне спецслужб и прочих госструктур заинтересованных стран уже начались. Тем более что в этом году ситуация осложнилась до наивысшего за прошедшие десятилетия предела. Обнажив взаимосвязь «болевых точек» стран, вовлеченных в действо.

Андрей Сафонов, , 11:42 — REGNUM 9 августа исполняется год со дня выборов президента Белоруссии, которые ожидаемо и бесспорно (именно так) выиграл её руководитель Александр Лукашенко, что в выстроенной им политической и финансово-хозяйственной системе вовсе не удивительно.

Советский плакат «Всегда начеку!»(фрагмент)

Выборам в конце июля предшествовала дурно пахнущая история с задержанием в Минске белорусскими спецслужбами 33 сотрудников некой вроде как российской «ЧВК Вагнера», укомплектованной участниками войны в Донбассе украинского происхождения, и долгий торг с Москвой и Киевом об их судьбе. В конце концов выяснилось, что «наемники» находились в Минске не свержения Лукашенко ради, а просто транзитом; причём их пассажирский самолёт из Минска был бы принудительно посажен в Киеве.

То есть — Александр Григорьевич не оказался взбалмошным растерянным деспотом, а напротив — провидцем и спасителем 33 богатырей, пусть частных и не вполне россиян. И волшебным образом 23 мая с. г. прерванный год назад сюжет благополучно разрешился, но уже — с другими действующими лицами: после сообщения о минировании в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Следовавший этим рейсом экс-редактор запрещенного в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся в розыске, был-таки наконец разыскан белорусскими спецслужбами и задержан вместе со своей спутницей, также причастной к оппозиции. Ныне, как говорят в среде оперативных работников, «поёт как соловей», и всё — по делу. Как сообщил вечером 21 июля военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц, Протасевич дал интервью литовскому телевидению. В котором не без сожаления заметил, что санкции не только ухудшают экономическое положение в стране, но и все больше «толкают Белоруссию в сторону Кремля», что особенно горько.

Встреча Владимира Путина с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко Kremlin.ru

Практически синхронно, тем же вечером 21 июля, телеграм-канал «Brief@незыгарь» сообщил, что белорусский президент А. Лукашенко отказался признать заслуги силовиков в операции по задержанию Протасевича и назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом Ryanair. Судя по всему, тотальные и всеобъемлющие санкции за выходку с пассажирским самолётом, которым подверглась Белоруссия, оказались слишком болезненными для её высшего руководителя. Ответные меры вроде увода белорусского транзитного грузопотока с литовского направления на российское, по всей видимости, белорусскому начальству показались недостаточными, а из всей «многовекторности» в числе тех, кто поймёт да простит, предсказуемо оказалась лишь всё та же Россия.

Практически одновременно с запретом Брюсселя белорусским авиакомпаниям летать над территорией ЕС, власти Литовской Республики обнаружили существенный приток нелегальных мигрантов, попадающих в республику через Белоруссию, чего ранее не было. Прежде чем разобраться в ситуации подробнее, заметим, что сухопутная граница с Литвой является общей для Белоруссии и России, граница между которыми существует лишь на карте. И ответственность за поток нелегальных мигрантов из Союзного государства в Евросоюз БР и РФ делят поровну.

Здесь следует отметить, что часть мигрантов из стран третьего мира уже не первый год выбирает путь в ЕС через Белоруссию. Чем можно объяснить такой выбор, сказать сложно: вероятно, стремлением приблизиться к «европейской мечте» с другой стороны, а также отсутствием визового режима между Белоруссией и рядом стран Ближнего Востока. Тем не менее белорусские пограничники регулярно задерживали граждан третьих стран, которые пытались незаконно попасть через республику в Польшу или Литву. Теперь же глава Европейского совета Шарль Мишель во время посещения литовско-белорусской границы 6 июля подчеркнул, что у него есть подозрения в «рукотворности кризиса со стороны Минска». При этом ЕС пообещал ЛР всяческую помощь, вплоть до военной, для усиления контроля за границей, «Восточным бастионом» которой Литва привыкла себя декларировать. Здесь же получается, что, по сути, «защитником рубежей Европы», заявила себя Белоруссия. Она же не раз предъявляла и России свой статус защитника западных её границ.

Белорусские пограничники на посту Gpk.gov.by

Примечательно, но в разгар скандала с нелегалами глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил заинтересованность иметь сбалансированные отношениями «со всеми».

В сухом остатке понятие многовекторности остается. И считаю, что мы не должны отказываться от этого принципа», — подчеркнул дипломат.

Всего с начала текущего года на границе Белоруссии и Литвы было задержано свыше 2,8 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь минувший год, сообщает ИА REGNUM. Ситуация усугубляется с каждым днём. С предложением ввести режим чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах Литвы из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в республику с белорусской территории, обратилось к литовскому правительству министерство внутренних дел страны. Об этом 27 июля сообщила журналистам глава МВД Литвы Агне Билотайте, однако её предложение было признано преждевременным.

«Чрезвычайное положение из-за наводнивших Литву мигрантов может быть введено только в крайнем случае, и в настоящее время для того нет необходимости», — говорит президент страны Гитанас Науседа

По его словам, в системе МВД пока ещё имеются резервы для контроля над ситуацией, сообщает популярный литовский портал (он же — газета) Kauno diena.

«Какие меры, на ваш взгляд, способны остановить поток нелегальных мигрантов в Литву?», по данным опроса газеты «Kauno diena», % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Всего в интернет-опросе газеты «Кауно диена» «Какие меры, на ваш взгляд, способны остановить поток нелегальных мигрантов в Литву?» приняло участие 1185 респондентов. Почти четверть из которых (73%) поддержала силовые методы решения проблемы, предпринимаемые правительством страны. В частности, 22% респондентов одобрили строительство забора из колючей проволоки вдоль границы с Белоруссией, общая протяженность которой составляет 679 километров; при этом 100 км проволоки пришлось докупать у Эстонии. Половина респондентов уверена в способности своих силовиков решить кризис безо всякой колючей проволоки. Остаётся не очень понятным, как такая боевитая и активная в силовом плане «держава» с недавних пор перестала справляться с охраной границы с блоком стран, одну из которых она постоянно именует угрозой всему сущему на цивилизованном участке планеты. А другую в кулуарах и исторических анналах именует не иначе как территориальным придатком времен «Великого Княжества Литовского».

В интервью порталу (газете) «Лиетувос ритас» от 12 июля с. г. министр охраны края (то есть — министр обороны) Арвидас Анушаускас отметил, что 99% прибывших нелегальных мигрантов это экономические мигранты, не желающие оставаться в Литве. Таких там действительно много: всем хочется социальной поддержки и содержания уровня Швеции, Германии и покинувшей ЕС Великобритании. Чего Литва предложить не может, хотя работа в стране есть: не всегда лёгкая и чистая и не за немецкую зарплату. Что на начальном этапе устраивает разве что украинцев, да и то — недолго.

Литовский министр обороны отдельно отметил, что лиц, которых можно было бы отнести к так называемым российским «зеленым человечкам», в поступающем из Белоруссии потоке мигрантов нет. Хотя сам факт такого потока сам по себе может считаться частью гибридной войны Александра Лукашенко против ЕС.

«Процент выходцев из разных стран в потоке нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву», по данным литовской стороны, % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Министр А. Анушаускас отдельно остановился на национальном составе нынешнего потока мигрантов. В основном — это граждане Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран.

«Часть этих нелегальных мигрантов жила в Белоруссии не месяц, а может быть, и не один год, так как среди них есть обучавшиеся там студенты из африканских стран», — сообщил А. Анушаускас.

Министр подчеркнул, что решением Александра Лукашенко сотрудничество между пограничными службами Белоруссии и Литвы прекращено и возврат мигрантов обратно в Белоруссию невозможен.

26 июля в Литве разразилось сразу два конфликта, связанных с миграционным кризисом в стране. В районе города Алитус взбунтовались нелегалы-иракцы. Они требовали выпустить их в лагеря для беженцев, отказались есть и запретили другим брать еду. А в городе Руднинкай некоторые литовцы высказали недовольство, заблокировав дорогу к полигону, где планируют разместить нелегальных мигрантов.

Всего полицией 26 июля были арестованы восемь человек, пытавшихся противостоять заселению мигрантов на полигон города Руднинкай.

«Они были арестованы потому, что перекрыли дорогу и пытались препятствовать законным требованиям должностных лиц удалиться», — сообщил порталу «Кауно диена» представитель полиции Рамунас Матонис.

В целом анализ ситуации на границе ЕС и Союзного государства оптимизма отнюдь не внушает. Наоборот: вызывает всё новые вопросы. В частности — о каналах поступления в Россию мигрантов, не относящихся к гражданам СНГ. Тем более что, как видим, один из каналов нелегальной миграции в ЕС совпадает с каналом контрабанды креветок, лобстеров, пармезана оттуда же. В любом случае из сложившейся ситуации без потерь, как минимум — имиджевых, выйти сумеет разве что только тот, о чьей репутации говорить смысла не имеет.

Ну, а мы пока продолжим наблюдение за ситуацией через литовские СМИ и иные источники.