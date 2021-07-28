Санкт-Петербург, 28 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект об учреждении звания «Почетный ветеран Санкт-Петербурга» и денежной премии, присуждаемой при присвоении этого звания. Документ был внесён фракцией «Единая Россия» и вызвал резкую критику со стороны оппозиционных парламентариев, заявивших о недопустимости деления ветеранов на обычных и «почетных».

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Звание «Почетный ветеран Санкт-Петербурга» и премию в качестве награды предлагается присуждать членам общественных объединений за выдающиеся заслуги перед городом и его жителями в ходе общественной деятельности по защите социальных прав и законных интересов ветеранов, пожилых людей, инвалидов, а также патриотическому воспитанию молодежи.

Перед принятием законопроекта в Заксобрании разгорелась жаркая дискуссия. Представители фракций «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия роста» раскритиковали как саму инициативу о введении еще одного звания, что «обесценивает» само понятие «ветеран», так и принцип отбора тех, кому может быть присуждено звание. Они обратили внимание, что фактически речь идет о поощрении лиц из числа активных общественников, которые могут не являться ветеранами в общепринятом смысле слова.

«Утверждение этого знака — это умаление деятельности многих лидеров ветеранского движения», — уверена депутат Оксана Дмитриева («Партия роста»). Такого же мнения придерживается депутат Алексей Ковалев (фракция «Справедливая Россия»). Он предложил изменить название нового звания, убрав из него слово «ветеран» и заменив его, к примеру, на «общественник». Депутат Борис Вишневский («Яблоко») заявил о лицемерии тех, кто сегодня предлагает «поддержать ветеранов», а три года назад поддерживал повышение пенсионного возраста.

За принятие законопроекта за основу проголосовали 36 депутатов, против — четыре.

«Люди просили нас разработать достойную форму общественного признания заслуг активных и неравнодушных жителей нашего города, которые по зову сердца десятилетиями работают в ветеранском движении, защищают права и законные интересы пенсионеров и инвалидов, сохраняют историческую правду о нашей Родине, помогают молодежи найти верную дорогу в жизни, вырасти подлинными патриотами», — прокомментировал инициативу принятия этого закона глава Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»).