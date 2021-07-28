Москва, 28 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2021 года автолюбители в России потратили на покупку автомобилей китайских марок 55,08 млрд рублей. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

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За отчетный период жители России приобрели 12 820 автомобилей Chery Tiggo на сумму 17,54 млрд рублей. С продажи Haval F7 дилеры получили 8,7 млрд рублей. Также было продано 3830 кроссоверов Haval F7x на сумму 6,4 млрд рублей.

Кроме того, за январь — май 2021 года российские дилеры продали 3492 экземпляра Geely Coolray на сумму 4,74 млрд рублей и 2700 автомобилей Geely Atlas на сумму 4,3 млрд рублей.

Напомним, на покупку новых кроссоверов и внедорожников за первые пять месяцев 2021 года жители Москвы потратили 161 млрд рублей. При том, что за тот же период автомобилей Е-класса в Москве было продано на сумму 21,6 млрд рублей.

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