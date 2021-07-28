Анадырь, 28 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Чукотский автономный округ 27 июля получил первый раз 1264 дозы вакцины «Спутник Лайт» от COVID-19.

Tim Reckmann Вакцинация

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«Хотим новым препаратом и первичную вакцинацию закрыть в некоторых населённых пунктах, но в основном планируем использовать для повторной. Сейчас нам нужно наращивать темпы, потому что планы изменились. Если до сентября нам надо привить 60% населения старше 18 лет, то к 1 ноября этот показатель должен быть не менее 80% и 90% для жителей старше 60 лет», — сказала ИА «Чукотка» начальник окружного департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

В прививочных пунктах есть в достаточном количестве вакцины «Спутник-V» и «КовиВак».

Первым компонентом уже привито 19,4 тыс. человек, это 87% от планового количества. Завершили иммунизацию от коронавируса 72,6% или 16,2 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 сделали 284 тыс. 694 человека — 53% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета.