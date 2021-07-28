Москва, , 10:32 — REGNUM Россия готова рассмотреть вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией, заявил член Совфеда Григорий Карасин.

Аэропорт Тбилиси. Грузия Gmaisuradze15

«Мы готовы ее (проблему возобновления авиасообщения) обсуждать», — цитирует Карасина ТАСС.

Сенатор полагает, что «она рано или поздно будет решена».

Карасин также рассчитывает в сентябре-октябре провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, введённый Россией летом 2019 года запрет на авиасообщение с Грузией является временной мерой, заявил 22 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Вместе с тем в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено с июля 2019 года. Это было сделано из-за антироссийских выступлений в Грузии.

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