Самара, 28 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. 3580 обманутых дольщиков ожидают удовлетворения своих прав и получения квартир в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

77metrov.ru Дольщики

Сообщается, что в настоящее время в едином реестре проблемных объектов значится 48 многоквартирных домов в Самарской области.

Глава региона Дмитрий Азаров напомнил, что права всех обманутых дольщиков должны быть полностью восстановлены к концу 2024 года.

«По 13 домам, где 1623 человека не получили свои квартиры до настоящего времени, Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства приняты решения о завершении строительства и о выплате компенсационных денежных средств. Кроме того, планируется передать фонду ещё 11 проблемных объектов, чтобы восстановить права ещё 891 дольщика», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства области Владимира Спиридова.

Он также сообщил, что по 24 объектам, в которых зарегистрированы 1379 дольщиков, удовлетворение прав граждан будет осуществляться за счёт средств областного бюджета. Девять таких многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.

«Это позволит восстановить права 212 человек. Объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 83, уже введён в эксплуатацию», — сообщил глава областного минстроя, подчеркнув, что область также восстанавливает права граждан по 18 объектам, в которых зарегистрированы 1028 дольщиков, не включённых в реестр проблемных из-за их несоответствия критериям, установленным федеральным законом.

«По нашей информации 12 домов, из числа которых 10 — в Самаре и 2 — в Тольятти, имеют высокие риски включения в единый реестр проблемных объектов. Совместно с минстроем мы осуществляем постоянный надзор за их строительством», — сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.

По результат обсуждения Азаров поручил главам муниципалитетов контролировать все стройки с долевым участием.

«Все отставания нужно исключить до конца третьего квартала — сейчас в наиболее благоприятных климатических условиях мы должны обеспечить «догоняющие» планы-графики, чтобы уже дальше чувствовать себя спокойно. Должен быть жёсткий ежедневный контроль по всем стройкам с долевым участием, в том числе со стороны муниципалитетов, — под личную персональную ответственность глав», — заявил он.